Formasi Lengkap Menteri Ekonomi Prabowo-Gibran di Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Presiden Prabowo mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih. Formasi menteri ekonomi pun kian lengkap dengan adanya tambahan kementerian baru seperti Kementerian UMKM hingga Kementerian Perumahan dan Permukiman.

Berikut formasi menteri ekonomi di Kabinet Merah Putih, Minggu (20/10/2024):

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

3. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan

4. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

5. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli

6. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding