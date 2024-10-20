Mayor Teddy Jadi Sekretaris Kabinet, Segini Gajinya

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) malam.

Pada pengumuman itu Ajudan presiden Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya mendapat posisi di Kabinet Merah Putih. Sejatinya, Teddy ditunjuk menjadi Sekertaris Kabinet (Seskab).

Lantas berapa gaji Mayor Teddy yang menjadi Seskab yang dirangkum Okezone, Minggu (20/10/2024).

Gaji Sekretaris Kabinet (Seskab) setara dengan gaji menteri negara, termasuk hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya.

Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet