Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |08:13 WIB
Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat
Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memeriksa penyerapan dana transfer ke daerah (TKD) menjelang akhir tahun 2025. 

Perintah ini disampaikan Prabowo dalam rapat khusus yang digelar di ruang tunggu VVIP Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11), dua jam sebelum Presiden bertolak ke Sydney, Australia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa dalam rapat ini Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," kata Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, dilihat Rabu (12/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183023/prabowo_subianto-aZYD_large.jpg
Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182826/prabowo-YBgF_large.jpg
Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Diumumkan Minggu Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182530/prabowo_subianto-5hiv_large.jpg
Prabowo Pelototi Tambang Nikel Ilegal di Morowali dan Bangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181766/presiden_prabowo-xCWQ_large.jpg
5 Fakta Menarik Pertemuan Prabowo dengan Ignasius Jonan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181770/presiden_prabowo_soal_utang_whoosh-dOIR_large.jpg
3 Fakta Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Tanggung Jawab Prabowo 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement