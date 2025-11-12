Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat

Prabowo Instruksikan Mensesneg Cek Penyerapan Dana TKD Jelang Akhir Tahun: Itu Uang Rakyat (Foto: Instagram)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memeriksa penyerapan dana transfer ke daerah (TKD) menjelang akhir tahun 2025.

Perintah ini disampaikan Prabowo dalam rapat khusus yang digelar di ruang tunggu VVIP Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11), dua jam sebelum Presiden bertolak ke Sydney, Australia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa dalam rapat ini Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," kata Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, dilihat Rabu (12/11/2025).