Prabowo Bertemu Paul Keating di Sydney, Tukar Pikiran soal Danantara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri (PM) Australia Paul Keating dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia pada Rabu (12/11/2025).

Sebelum bertemu Paul Keating, Presiden Prabowo memiliki agenda utama untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dan Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn.

"Direncanakan juga (bertemu) dengan Paul Keating. Itu juga akan ada pertemuan," kata Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Rosan Roeslani kepada awak media.



Rosan menjelaskan bahwa Paul Keating merupakan salah satu tokoh yang pernah memberikan masukan penting bagi Danantara. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dijadwalkan meluangkan waktu untuk bertukar pandangan dengan Keating.

"Karena Paul Keating juga salah satu yang banyak berikan masukan pada Danantara sebelumnya. Jadi itu juga direncanakan juga akan ada agendanya," paparnya.