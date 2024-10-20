10 Menteri Ekonomi Prabowo Berharta Fantastis, Punya Kekayaan Rp8 Triliun!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikawal 10 menteri ekonomi era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan roda pemerintahannya 5 tahun ke depan periode 2024-2029.

10 menteri ekonomi ini dipilih Prabowo masuk ke dalam jajaran Kabinet Merah Putih yang diumumkan malam ini. Usai pengumuman kabinet, rencananya Prabowo akan melantik seluruh menteri dan wakil menteri yang masuk kabinetnya pada esok hari, Senin 21 Oktober 2024.

Sebagai pejabat negara, 10 menteri ekonomi ini sudah melaporkan harta kekayaannya. Berikut ini harta kekayaan 10 menteri ekonomi Prabowo berdasarkan data LHKPN, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

1. Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan memiliki harta kekayaan Rp32,6 miliar terdiri dari tanah dan bangunan Rp13,2 miliar, alat dan transportasi mesin Rp1 miliar, harta bergerak lainnya Rp1,6 miliar, surat berharga Rp4,9 miliar, kas dan setara kas Rp11,7 miliar dan tidak punya utang, sehingga total kekayaan Zulhas mencapai Rp32,6 miliar berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani