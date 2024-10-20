Daftar Lengkap Menteri Prabowo-Gibran di Kabinet Merah Putih

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan nama-nama Menteri, Wakil Menteri dan kepala lembaga di Istana Merdeka, Jakarta pada Minggu (20/10/2024) malam.

Pengumuman nama menteri tersebut dilakukan Prabowo usai melakukan jamuan santap malam dalam rangka pelantikan Presiden ke-8. Kabinet tersebut bernama merah putih.

Berikut nama-nama menteri yang diumumkan Presiden Prabowo:

1. Jenderal Pol Purn Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan

3. Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekononmiaan

4. Pratikno, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

5. Agus Harimurti YUdhoyono, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

6. Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdaayaan Masyarakat

7. Zulkifli Hasan, Menko Pangan

8. Prasetyo Hadi, Mensesneg