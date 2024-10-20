Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Menteri Prabowo yang Punya Harta Triliunan Rupiah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |21:38 WIB
Daftar Menteri Prabowo yang Punya Harta Triliunan Rupiah
Kabinet Merah Putih, Harta Menteri Triliunan Rupiah
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada malam ini. Para menteri hingga wakil menteri ini akan membantu Prabowo dalam 5 tahun ke depan periode 2024-2029.

Dari susunan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat beberapa menteri di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan mempunyai harta triliunan Rupiah.

Lalu siapa saja menteri yang punya harta triliunan Rupiah? Berikut datanya seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

1. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono

Sakti Wahyu memiliki harta kekayaan Rp2,6 triliun terdiri dari tanah dan bangunan Rp91,02 miliar, alat dan transportasi mesin Rp1,8 miliar, harta bergerak lainnya Rp22,9 miliar, surat berharga Rp2,2 triliun, kas dan setara kas Rp156,1 miliar, harta lainnya Rp166,9 miliar dan tidak punya utang sehingga total kekayaan Sakti Wahyu mencapai Rp2,6 triliun berdasarkan pelaporan LHKPN Desember 2023.

Halaman:
1 2
