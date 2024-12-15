Rayakan HUT ke-129, Promo Spesial KPR BRI Siap Wujudkan Rumah Impianmu!

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan Program Spesial KPR BRI. Ini merupakan promo spesial dalam rangka memperingati HUT BRI yang ke-129.

Saat ini, kepemilikan aset seperti rumah menjadi hal yang paling diinginkan oleh generasi milenial. Kebanyakan dari mereka menjadikan aset properti sebagai investasi jangka panjang dan juga sebagai bentuk stabilitas di masa depan.

Meski keinginan untuk memiliki aset properti meningkat, adanya inflasi dan kenaikan harga tanah menjadi penghambat bagi para generasi milenial. Hal itu mengakibatkan harga properti kian melambung tinggi dan sulit dijangkau kaum milenial.

Namun, melalui Program Spesial KPR BRI, Anda bisa mewujudkan mimpi untuk memiliki hunian pribadi. Dalam rangka HUT BRI ke-129 ada dua Program Spesial KPR BRI yang bisa kamu nikmati :

Paket HUT 1