Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Rayakan HUT ke-129, Promo Spesial KPR BRI Siap Wujudkan Rumah Impianmu!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |18:28 WIB
Rayakan HUT ke-129, Promo Spesial KPR BRI Siap Wujudkan Rumah Impianmu!
Promo spesial KPR BRI. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan Program Spesial KPR BRI. Ini merupakan promo spesial dalam rangka memperingati HUT BRI yang ke-129.

Saat ini, kepemilikan aset seperti rumah menjadi hal yang paling diinginkan oleh generasi milenial. Kebanyakan dari mereka menjadikan aset properti sebagai investasi jangka panjang dan juga sebagai bentuk stabilitas di masa depan. 

Meski keinginan untuk memiliki aset properti meningkat, adanya inflasi dan kenaikan harga tanah menjadi penghambat bagi para generasi milenial. Hal itu mengakibatkan harga properti kian melambung tinggi dan sulit dijangkau kaum milenial.

Namun, melalui Program Spesial KPR BRI, Anda bisa mewujudkan mimpi untuk memiliki hunian pribadi. Dalam rangka HUT BRI ke-129 ada dua Program Spesial KPR BRI yang bisa kamu nikmati : 

Paket HUT 1

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/11/3191361//pnm_mekaar_momentum_hari_ibu-trgZ_large.jpeg
Di Balik Peran yang Dijalani Setiap Hari, Ibu-ibu Mekaar Kuatkan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191314//huawei_matepad_12x_2026_hadirkan_produktivitas_next_level-oO8H_large.jpg
HUAWEI MatePad 12X 2026: Tablet PC-Level untuk Produktivitas Next Level, dengan Layar Ultra-Clear PaperMatte dan M-Pencil Pro Hadiah Sempurna untuk Belajar dan Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/1/3191266//ilustrasi_galon_lanjut_usia-IAS3_large.jpg
KKI dan BPKN Imbau Konsumen Tolak dan Laporkan Peredaran Galon Lanjut Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191239//bri-Etkm_large.jpg
BRI Gelar Kegiatan Satukan Langkah untuk Sumatera, Beri Bantuan Rp50 Miliar Percepat Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191188//kepala_bp_bumn_dan_dirut_bri-1hYj_large.jpg
Pemulihan Pascabencana, Danantara dan BRI Terjun Langsung ke Lokasi Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement