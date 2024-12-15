Banjir Promo di Ulang Tahun ke-129 BRI, Ada Apa Saja?

JAKARTA - BRI kembali menunjukkan komitmennya untuk memanjakan para nasabah setia di momen ulang tahun ke-129. Sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas selama ini, BRI menyuguhkan berbagai promo menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Menariknya, promo-promo spesial ini menyasar berbagai kebutuhan nasabah, mulai dari FnB (kuliner), Fashion, Beuaty & Wellness ,Ecommerce dan lainnya. Jadi, apa pun kebutuhan Anda, BRI siap menghadirkan keuntungan ekstra untuk setiap transaksi.

Kabar baiknya, promo ini bisa dinikmati melalui beragam prpduk BRI, diantaranya Debit BRI, Kartu Kredit BRI QRIS di BRImo hingga CERIA. Dengan kemudahan yang ditawarkan, setiap transaksi menjadi lebih hemat sekaligus penuh manfaat.

Selain itu, BRI menawarkan diskon hingga Rp 1,29 juta dan cashback hingga Rp129 ribu untuk setiap transaksi selama periode promo

Nah berikut adalah detail promo yang bisa dimanfaatkan dalam HUT ke-129 BRI.

FnB

BRI menyuguhkan promo menarik di sejumlah restoran ternama di Indonesia. Promo ini cocok untuk para nasabah yang ingin manjakan lidah dengan beragam kuliner.