HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 1,25% pada Level 7.137

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:24 WIB
IHSG Sepekan Anjlok 1,25% pada Level 7.137
IHSG Sepekan Merosot. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan. Demikian tercatat dalam data perdagangan saham BEI selama periode tanggal 22 sampai dengan 26 Januari 2024 ditutup bervariasi.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini mengalami perubahan sebesar 1,25%, ditutup berada pada posisi 7.137,088 dari 7.227,402 pada penutupan pekan lalu," tulis P.H. Sekretaris Perusahaan BEI Valentina Simon, Sabtu (27/1/2024).

Peningkatan tertinggi dalam sepekan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham, yaitu sebesar 6,84% menjadi Rp11,41 triliun dari Rp10,68 triliun pada sepekan yang lalu.

Kapitalisasi pasar sepekan ini mengalami perubahan, yaitu sebesar 0,65% dari Rp11.420,46 triliun pada sepekan sebelumnya menjadi Rp11.345,77 triliun pada penutupan pekan ini.

Rata-rata frekuensi transaksi harian saham turut mengalami perubahan sebesar 8,73% menjadi 1.127.246 kali transaksi dari 1.235.025 kali transaksi pada sepekan lalu.

Rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 14,75% selama sepekan, menjadi 15,56 miliar lembar saham dari 18,25 miliar lembar saham pada sepekan lalu.

Investor asing pada Jumat (26/1) mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,05 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing telah mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp5,78 triliun.

Selama sepekan terdapat pencatatan 1 (satu) obligasi di BEI Pada Senin (22/1), Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 yang diterbitkan oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk resmi dicatatkan di BEI.

Halaman:
1 2

Telusuri berita finance lainnya
