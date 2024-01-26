IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.152

Indeks Harga Saham Gabungan melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah di akhir pekan. IHSG melemah 0,36% di 7.152,26 pada perdagangan Jumat (26/1/2024).

Sepanjang perdagangan indeks komposit berada di zona merah. Sebanyak 183 saham menguat, 346 melemah, dan 237 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp10,08 triliun, dari net-volume 17,08 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,87% di 951,49, indeks JII melemah 0,75% di 523,93, indeks MNC36 koreksi 0,54% di 359,82, dan IDX30 turun 0,81% di 482,82.

Sektor yang melemah adalah bahan baku 0,32%, konsumer siklikal 0,71%, energi 0,97%, industri 0,34%, teknologi 1,31%, transportasi 2,42%, konsumer nonsiklikal 0,64%, dan kesehatan 0,36%. Sedangkan yang menguat adalah keuangan 0,20%, infrastruktur 0,12%, dan properti 0,44%.