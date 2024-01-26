Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.152

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |16:44 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.152
Indeks Harga Saham Gabungan melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah di akhir pekan. IHSG melemah 0,36% di 7.152,26 pada perdagangan Jumat (26/1/2024).

Sepanjang perdagangan indeks komposit berada di zona merah. Sebanyak 183 saham menguat, 346 melemah, dan 237 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp10,08 triliun, dari net-volume 17,08 miliar saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,87% di 951,49, indeks JII melemah 0,75% di 523,93, indeks MNC36 koreksi 0,54% di 359,82, dan IDX30 turun 0,81% di 482,82.

Sektor yang melemah adalah bahan baku 0,32%, konsumer siklikal 0,71%, energi 0,97%, industri 0,34%, teknologi 1,31%, transportasi 2,42%, konsumer nonsiklikal 0,64%, dan kesehatan 0,36%. Sedangkan yang menguat adalah keuangan 0,20%, infrastruktur 0,12%, dan properti 0,44%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement