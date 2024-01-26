Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Lesu ke 7.152 di Awal Perdagangan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |09:25 WIB
IHSG Lesu ke 7.152 di Awal Perdagangan
IHSG Dibuka Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah. Di awal perdagangan, IHSG turun 0,36% ke 7.152.

Hingga pukul 09.05 WIB, Jumat (26/1/2024), indeks komposit melanjutkan pelemahan dengan turun 0,59% ke 7.135.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 158 saham, 163 melemah dan 221 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp676 juta dari net-volume 890 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,66% ke 953,439, indeks JII turun 1,04% ke 522,423, indeks IDX30 melemah 0,36% ke 485,047, dan indeks MNC36 melemah 0,19% ke 361,071.

Sektor yang berada di zona hijau yakni energi 0,14%, non siklikal 0,14%, kesehatan 0,33%, properti 0,38%, infrastruktur 0,04%, transportasi 0,5%. Sementara sektor yang melemah ada barang baku 0,89%, industri 0,23%, siklikal 0,01%, keuangan 0,15%, teknologi 0,34%.

