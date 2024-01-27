Harga Berlian Semakin Mahal, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Harga berlian menjadi semakin mahal. Menurut para ahli terdapat banyak faktor yang sedang menggerakkan harga berlian seperti permintaan lebih tinggi, bahkan gelombang pasangan yang diperkirakan akan bertunangan dalam beberapa tahun mendatang pun turut mempengaruhi.

Mengutip dari Market Insider, dalam beberapa bulan terakhir, harga berlian telah mulai naik dengan Indeks Bursa Berlian Internasional melampaui level 110 pada bulan Januari. Angka tersebut mengakhiri penurunan tajam yang berlangsung hampir dua tahun terakhir.

Menurut CEO perusahaan perdagangan komoditas Diamond Standard Cormac Kinney, ia melihat masa depan yang lebih baik untuk perdagangan berlian. Kinney dan Zimnisky memprediksi harga bisa naik lagi sekitar 5%-10% tahun ini. Hal ini disampaikannya kepada Business Insider.

Tetapi dalam 20 tahun ke depan, pertumbuhan itu bisa meningkat, menghasilkan keuntungan bagi investor berlian. Perusahaan Kinney memperkirakan harga berlian akan melonjak dalam beberapa dekade mendatang, meskipun dia tidak memiliki target harga yang pasti.

"Ada gangguan besar dalam kekuatan," kata Kinney singkat.

Zimmisky dan Kinney menjelaskan bahwa peningkatan harga berlian akan didorong oleh beberapa faktor.

Pertama, pasokan berlian yang tersedia akan menjadi lebih ketat tahun ini. Ini adalah pembalikan dari tahun 2023, ketika produsen berlian, yang menutup kegiatan pertambangan selama pandemi, akhirnya memproduksi berlian secara berlebihan, menyebabkan harga turun.

Menurut Zimnisky, upaya sudah dilakukan untuk mengencangkan pasokan dengan beberapa pemasok menghentikan kegiatan pertambangan sama sekali. Misalnya saja raksasa pertambangan Rusia, Alrosa, menghentikan penjualan berlian mentah selama dua bulan tahun lalu untuk meningkatkan harga.

Kinney menjelaskan lebih lanjut bahwa pasokan yang lebih ketat akan diperparah oleh larangan berlian Rusia oleh G7. Rusia tidak lagi dapat melepas berliannya ke penyuling Cina dan India, yang kemudian dapat menjualnya ke Barat. Hal itu diperikirakan dapat memangkas sekitar 30% dari pasokan berlian dunia dari pasar.

"Kita akan mulai melihat tingkat persediaan kembali normal. Dan begitu itu terjadi, kita akan mulai melihat harga berlian alami pulih," kata Zimnisky.

Permintaan juga akan segera meningkat setelah tahun 2023 yang lesu. Menurut Kinney, permintaan akan barang dan barang mewah akan kembali normal seiring berlanjutnya distorsi pandemi.