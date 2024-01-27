Begini Cara Hindari Teror Pinjol

JAKARTA - Pinjaman online (Pinjol) masih menjadi pembicaraan hangat saat ini. Pasalnya pinjol masih menjadi jalan pintas masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Sayangnya, tak sedikit juga masyarakat yang menjadi peminjam uang di pinjol, namun tidak dapat membayarnya tepat waktu. Hal tersebut dapat terjadi dengan berbagai alasan, salah satunya adalah kondisi finansial yang memburuk.

Menghadapi hal tersebut, biasanya peminjam yang tidak dapat membayar utangnya tepat waktu akan terus menerus dihubungi oleh pihak pinjol untuk meminta kepastian pelunasan utang tersebut. Teror pinjol yang umumnya diterima peminjam adalah teror telepon.

Berdasarkan catatan Okezone, Sabtu (27/1/2024), salah satu cara untuk menghindari teror pinjol adalah dengan mengganti nomor HP. Dengan mengganti nomor HP, pihak pinjol tidak akan bisa menghubungi peminjam melalui telepon.

Kendati demikian, mengganti nomor HP hanya dapat membantu dengan sifat yang sementara. Hal tersebut hanya dapat mengurangi kontak dari pihak pinjol agar peminjam dapat bernapas sebentar untuk kemudian dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Perlu diingat bahwa pinjol ilegal merupakan masalah yang serius di Indonesia. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat perlu berhati-hati dalam memilih pinjol. Dalam hal ini, pastikan bahwa pinjol yang dipilih adalah pinjol resmi yang terdaftar di OJK.

Sebagai informasi, berikut adalah cara agar nomor HP tidak dapat disadap pinjol.