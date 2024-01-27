Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta CPNS Baru Ditempatkan di IKN

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |08:25 WIB
5 Fakta CPNS Baru Ditempatkan di IKN
PNS Pindah ke IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mempersiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam menyiapkan skenario perpindahan ASN, Menpan RB tidak bekerja sendirian, skenario ini disusun bersama dengan OIKN, Kementerian PUPR, Kementerian PPN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri.

Berikut ini Okezone telah merangkum fakta-fakta CPNS yang akan ditempatkan di IKN Nusantara, ditulis pada Sabtu (27/1/2024).

1. Persiapan Skenario Pemindahan ASN

Menteri PANRB, Anas mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap. Menpan RB diminta oleh Presiden untuk mengkoordinasikan skenario perpindahan ASN secara komprehensif dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka yang panjang.

