Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementan Klaim Food Estate Gunung Mas Sudah Panen Jagung hingga Padi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |12:06 WIB
Kementan Klaim Food Estate Gunung Mas Sudah Panen Jagung hingga Padi
Kementan klaim proyek food estate berhasil (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Balai Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kalimantan Tengah Kementerian Pertanian memastikan food estate di Kalimantan Tengah saat ini sudah mulai berproduksi.

Menurut Kepala BSIP Kalteng, Akhmad Hamdan kondisi pertanaman di food estate Kalteng menunjukkan hasil baik. Terutama untuk beberapa komoditas seperti jagung, singkong dan padi.

Indikatornya, lahan food estate Gunung Mas mampu memproduksi jagung hingga 6,5 ton per hektar. Meskipun ini adalah tanaman awal, Hamdan menyebutkan keberhasilan ini mestinya bisa mematahkan keraguan dan isu kegagalan food estate.

"Lahan food estate ini memang berbeda dengan di Jawa, karena nya kita harus treatment dengan teknologi yang sesuai. Para ahli agronomi, irigasi hingga ahli tanah di Kementan turun ke lapangan bekerja. Kami memulai segalanya dengan perencanaan tanam yang matang," ujar Hamdan dalam keterangan resminya, Minggu (28/1/2024).

Hamdan menambahkan jenis tanah berpasir memang berbeda dengan tanah tempat lain yang sudah kaya unsur hara tanah, tapi dengan teknologi pertanaman modern, Kementan melakukan pemupukan dan irigasi secara efisien. Teknologi ini menjadi salah satu teknologi mutakhir dalam bidang irigasi yang telah berkembang di hampir seluruh dunia.

"Banyak negara di dunia yang telah menerapkan teknologi ini. Teknologi ini hemat air, tenaga dan waktu. Jadi jangan heran kalo di food estate kok sepi saja. Mana petaninya, ya teknologi modern makin efisien," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180504/mentan_amran-say2_large.jpg
RI Siapkan 15 Ribu Hektare untuk Proyek Pertanian Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178428/mentan-f7Ye_large.jpg
Mentan Amran Tindak Tegas Mafia: Naikkan Harga Pupuk, Izin Langsung Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176383/mentan-xTlK_large.jpg
Mentan Temukan 2.039 Kios Pupuk Bermasalah, Petani Rugi Rp600 Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162735/prabowo-ONeV_large.jpeg
Prabowo Kucurkan Rp8 Triliun Kembangkan 800 Ribu Hektare Perkebunan Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/320/3161072/mentan_amran-SdTI_large.jpg
Amran Sebut Sektor Pertanian Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159984/mentan_amran-J7M5_large.jpg
RI-Kanada Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertanian di Tengah Tantangan Global 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement