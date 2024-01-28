BUMD Kaltim Keroyokan Bangun IKN Nusantara

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur keroyokan membangun IKN Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bekerja sama dengan sejumlah BUMD dalam mendukung pembangunan dan pengembangan di Nusantara.

Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi pembangunan Nusantara yang berkelanjutan.

BACA JUGA: Penampakan 12 Rumah Menteri di IKN Hampir Rampung

"Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi warga dan lingkungan sekitar Nusantara," ujar Sekretaris Jaka dalam keterangan resminya, Sabtu (27/1/2024).

Jaka menjelaskan, perjanjian ini menunjukkan komitmen Otorita IKN untuk mewujudkan pembangunan Nusantara melalui sinergi bersama sektor-sektor vital dalam masyarakat.

BACA JUGA: Badan Otorita Sebut Kota Cerdas IKN Dirancang untuk Kebutuhan Masyarakat

Adapun sederet BUMD yang menjalin kerjasama dengan Badan Otorita antara lain Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda), PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda), serta Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

Kemudian ada juga PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) dengan lingkup kerja sama mencakup berbagai aspek penting seperti pengadaan listrik, pelayanan air bersih, transportasi laut, dan penyediaan bahan bangunan.