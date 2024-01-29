Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SMI Akuisisi 25% Saham Waskita Toll Road Pengelola Tol Bocimi

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:06 WIB
SMI Akuisisi 25% Saham Waskita Toll Road Pengelola Tol Bocimi
SMI Akuisisi Saham Pengelola Tol Bocimi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengakuisisi 25% saham PT Waskita Toll Road (PT WTR) dari PT Trans Jabar Tol (PT TJT).

Dengan masuknya PT SMI sebagai pemegang saham, maka PT TJT kini dimiliki oleh PT WTR (74,99%), PT SMI (25%), dan Koperasi Waskita (0,01%). Adapun, penandatangan dilakukan pada 25 Januari 2024 lalu.

PT TJT merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemegang konsesi jalan tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang berlokasi di Jawa Barat. Sebelumnya, PT TJT telah menyelesaikan Pembangunan seksi Ciawi–Cigombong dan seksi Cigombong–Cibadak dengan total panjang 27,25 .

Seksi Ciawi–Cigombong telah beroperasi sejak tahun 2018, sedangkan seksi Cigombong–Cibadak memulai pengoperasian tanpa tarif sejak 6 Agustus 2023 lalu.

Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad mengatakan, masuknya PT SMI sebagai pemegang saham PT TJT, bertujuan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol Bocimi selanjutnya, yakni pada seksi Cibadak – Sukabumi Barat sepanjang 13,7 kilometer, yang konstruksinya telah mulai dilaksanakan.

Edwin menambahkan, akuisisi saham ini menunjukkan komitmen PT SMI dan Waskita Group dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap ruas Bocimi ini dapat meningkatkan konektivitas, akses dan penghematan waktu tempuh antara Bogor dan Sukabumi, serta menjadi jalur alternatif dalam mengurai kepadatan jalan arteri,” kata Edwin dalam siaran pers, Senin (29/1/2024).

Halaman:
1 2
