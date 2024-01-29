Bagaimana Industri Properti saat Pemilu 2024?

JAKARTA - Paradise Indonesia menyongsong Tahun Pemilu 2024 dengan optimis dan waspada. Di mana pemilu tahun ini akan dilakukan pada 14 Februari.

Direktur & CFO Paradise Indonesia Surina menegaskan Paradise Indonesia sangat optimis di tahun pemilu ini. Pasalnya, pertumbuhan Indonesia masih cukup baik dengan perkiraan 5%.

Namun Paradise Indonesia tetap mewaspadai tahun politik ini. Surina mewaspadai situasi geopolitik global, disebabkan tidak bisa diprediksi.

Paradise Indonesia mewaspadai hal tersebut akan mempengaruhi inflasi dan efek suku bunga.

“Lebih ke geopolitik secara global, karena kan untuk yang global kita tidak bisa prediksi. Tapi secara perusahaan apalagi di indutri properti kita tetap waspada, dalam hal mungkin kayak inflasi, terus juga efek suku bunga,” jelas Surina, Jakarta, Senin (29/1/2024).