Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bagaimana Industri Properti saat Pemilu 2024?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |19:10 WIB
Bagaimana Industri Properti saat Pemilu 2024?
Bisnis Properti di 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Paradise Indonesia menyongsong Tahun Pemilu 2024 dengan optimis dan waspada. Di mana pemilu tahun ini akan dilakukan pada 14 Februari.

Direktur & CFO Paradise Indonesia Surina menegaskan Paradise Indonesia sangat optimis di tahun pemilu ini. Pasalnya, pertumbuhan Indonesia masih cukup baik dengan perkiraan 5%.

Namun Paradise Indonesia tetap mewaspadai tahun politik ini. Surina mewaspadai situasi geopolitik global, disebabkan tidak bisa diprediksi.

Paradise Indonesia mewaspadai hal tersebut akan mempengaruhi inflasi dan efek suku bunga.

“Lebih ke geopolitik secara global, karena kan untuk yang global kita tidak bisa prediksi. Tapi secara perusahaan apalagi di indutri properti kita tetap waspada, dalam hal mungkin kayak inflasi, terus juga efek suku bunga,” jelas Surina, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement