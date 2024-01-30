Menhan Prabowo: Mentan Amran Panglima Pangan

Sumedang - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang dinilainya bekerja cepat dan turun ke lapangan langsung untuk menyelesaikan berbagai masalah di sektor pertanian.

“Kita butuh banyak pemimpin yang lebih cepat bertindak seperti Pak Mentan. Rasanya dengan gaya kepemimpinan beliau seperti ini, kita perlu memberi gelar baru baginya. Saya rasa Pak Amran layak disebut sebagai Panglima Pangan,” ungkap Prabowo saat memberikan sambutan pada kegiatan Pembinaan Penyuluh Pertanian dan Petani serta Food Estate Partisipatif Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sumedang, pada Selasa (30/01/2024) siang.

Gerak cepat Amran dibuktikan ketika dirinya menyelesaikan permasalahan pupuk bersubsidi. Mengetahui petani kesulitan mendapatkan pupuk, Amran pun sesegera mungkin mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi dengan hanya cukup menggunakan KTP. Tak hanya itu, Amran juga mengajukan penambahan anggaran pupuk bersubsidi yang langsung disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan nilai Rp14 triliun.

“Apa yang ditunjukkan oleh Pak Amran adalah kepemimpinan luar biasa. Indonesia bisa hebat karena ada pemimpin yang menghargai rakyatnya. Kita butuh lebih banyak Amran junior,” ujar Prabowo.

Kehadiran Prabowo dan Amran dielu-elukan oleh 60 ribu peserta kegiatan yang terdiri dari berbagai unsur kelompok masyarakat tani, seperti petani, peternak, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Babinsa dan Babinkamtibnas.