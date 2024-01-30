Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Soal Diklaim Memihak Satu Paslon Capres, Kepala Otorita Pastikan IKN Bukan Milik Satu Golongan

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |04:35 WIB
Soal Diklaim Memihak Satu Paslon Capres, Kepala Otorita Pastikan IKN Bukan Milik Satu Golongan
Pembangunan IKN Nusantara soal Mihak Satu Paslon (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menjelaskan bahwa pembangun IKN terbuka bagi seluruh investor baik luar maupun dalam dalam negeri. Sehingga tidak memandang afiliasi para investor atau calon investor terhadap partai politik manapun.

Hal tersebut terjadi setelah klaim Boy Thohir yang mengatakan para investor IKN siap mendukung salah satu Pasang Calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"IKN ini juga milik semua, bukan milik satu golongan tertentu, jadi kita ingin membangun kota yang akan menjadi kebanggan bangsa indonesia," jelas Bambang saat ditemui usai penutupan Nusantara Fair di Jakarta.

Bambang berharap, tahun politik tidak menjadi sentimen negatif terhadap iklim investasi di IKN. Lantaran mayoritas pembiayaan pembangunan mengandalkan dana non APBN. Sehingga keterlibatan para pelaku usaha sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan Ibu Kota Baru.

"(Klaim Boy Thohir) tidak ada pengaruhnya, kami bekerja secara profesional dan ini amanah dari UU, jadi (IKN) terbuka untuk semua," ujarnya.

Halaman:
1 2
