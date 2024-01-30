Berapa Harga Tanah per Meter di Bekasi?

JAKARTA - Berapa harga tanah per meter persegi di Bekasi? simak ulasan lengkapnya pada artikel ini.

Saat ini tanah dan bangunan menjadi hal penting yang perlu dimiliki setiap orang untuk tinggal dan menetap. Salah satunya wilayah Bekasi yang ternyata harga tanahnya masih murah.

BACA JUGA: Segini Harga Tanah per Meter di Bekasi Lebih Murah dari Depok

Kota yang terletak di sebelah timur Jakarta ini memiliki berbagai fasilitas publik yang tidak kalah dari Jakarta. Jaraknya ke pusat Jakarta juga terbilang tidak begitu jauh.

Lantas, berapa harga tanah per meter persegi di Bekasi? Secara umum harga tanah di Kota Bekasi berkisar antara Rp3-8 juta rupiah per meter persegi. Namun tidak sedikit pula tanah yang memiliki harga diatas maupun dibawah kisaran tersebut.

Rata-rata harga tanah tertinggi di Kota Bekasi berada di wilayah kawasan Kecamatan Medan Satria dengan rata-rata harganya sebesar Rp7.086.383 per meter.

Diikuti Kecamatan Pondok Gede yang memiliki rata-rata harga tanah sebesar Rp 6.619.811 dan Bekasi Barat yang memiliki rata-rata harga tanah seharga Rp6.321.771 per meter persegi.