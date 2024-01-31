Berapa Harga Tanah per Meter di Pondok Indah?

JAKARTA - Berapa harga tanah per meter di Pondok Indah. Kawasan Pondok Indah, yang terletak di Jakarta Selatan, telah menjadi primadona bagi para investor.

Dengan pemukiman elit dan lokasinya yang strategis, Pondok Indah telah mengalami transformasi yang cepat.

Pondok Indah selalu menjadi ikon kawasan elit yang menjadi tempat tinggal para kalangan berkecukupan. Di sini, terhampar deretan rumah bergaya mewah dengan ukuran yang besar.

Keberadaan Pondok Indah memang sangat strategis karena dekat dengan pusat hiburan, rumah sakit, mal, dan perkantoran. Tak heran jika harga tanah di kawasan ini mencapai angka yang fantastis.

Lantas Berapa harga tanah per meter di Pondok Indah? Dari catatan Okezone, Rabu (31/1/2024) berikut harganya: