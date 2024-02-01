PayPal PHK Massal 2.500 Karyawan

JAKARTA - PayPal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerjanya sekitar 2.500 karyawan. Hal itu diungkapkan CEO Alex Chriss akan perlunya mendorong kemajuan teknologi baru.

“Secara khusus, di seluruh organisasi kami, kami perlu mendorong lebih banyak fokus dan efisiensi, menerapkan otomatisasi, dan mengkonsolidasikan teknologi kami untuk mengurangi kompleksitas dan duplikasi,” tulisnya dalam surat yang dikirimkan kepada stafnya.

Melansir CNN Business Kamis (1/2/2024), eBay mengatakan pihaknya memberhentikan 1.000 karyawan atau sekitar 9% stafnya, juga dengan alasan lingkungan makroekonomi.

Selain itu, CEO Google Sundar Pichai mengawali tahun baru dengan peringatan akan adanya PHK sekitar 12.000 karyawannya. Kemudian Amazon juga akan memangkas 500 pekerja, termasuk di Twitch. Langkah PHK dilakukan di tengah kekhawatiran atas kerugian di Twitch dan setelah beberapa eksekutif puncak meninggalkan perusahaan hanya dalam kurun beberapa bulan.