HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif Tol Surabaya-Gresik Naik pada 4 Februari, Berikut Rinciannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |09:11 WIB
Tarif Tol Surabaya-Gresik Naik pada 4 Februari, Berikut Rinciannya
Tarif tol Surabaya-Gresik naik (Foto: Instagram Margabumi)
JAKARTA - Kementerian PUPR menyetujui kenaikan tarif tol Surabaya - Gresik per 4 Februari 2024 pukul 00.00 WIB. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 149/KPTS/M/2024.

Penyesuaian tarif tol tersebut dalam rangka menjaga iklim investasi bisnis usaha jalan tol di Indonesia. Selain itu kenaikan tarif juga mengikuti tingkat inflasi untuk menjaga imbal hasil investasi di jalan tol.

Mengutip akun instagram resmi PT Margabumi Matraraya (MBMR) selaku operator jalan Tol Surabaya-Gresik, berikut tarif terbaru Ruas Tol Surabaya - Gresik untuk rute terjauh:

1. Dupak - Manyar

Gol. I: Rp27.500

Gol. II: Rp41.000

Gol. III: Rp41.000

Gol. IV: Rp54.500

Gol. V: Rp54.000

2. Tandes - Manyar

Gol. I: Rp22.500

Gol. II: Rp34.000

Gol. III: Rp34.000

Gol. IV: Rp45.500

Gol. V: Rp45.500

3. Romokalisari - Manyar

Gol. I: Rp15.500

Gol. II: Rp23.500

Gol. III: Rp23.500

Gol. IV: Rp31.000

Gol. V: Rp31.000

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
