JAKARTA - Kementerian PUPR menyetujui kenaikan tarif tol Surabaya - Gresik per 4 Februari 2024 pukul 00.00 WIB. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 149/KPTS/M/2024.
Penyesuaian tarif tol tersebut dalam rangka menjaga iklim investasi bisnis usaha jalan tol di Indonesia. Selain itu kenaikan tarif juga mengikuti tingkat inflasi untuk menjaga imbal hasil investasi di jalan tol.
Mengutip akun instagram resmi PT Margabumi Matraraya (MBMR) selaku operator jalan Tol Surabaya-Gresik, berikut tarif terbaru Ruas Tol Surabaya - Gresik untuk rute terjauh:
1. Dupak - Manyar
Gol. I: Rp27.500
Gol. II: Rp41.000
Gol. III: Rp41.000
Gol. IV: Rp54.500
Gol. V: Rp54.000
2. Tandes - Manyar
Gol. I: Rp22.500
Gol. II: Rp34.000
Gol. III: Rp34.000
Gol. IV: Rp45.500
Gol. V: Rp45.500
3. Romokalisari - Manyar
Gol. I: Rp15.500
Gol. II: Rp23.500
Gol. III: Rp23.500
Gol. IV: Rp31.000
Gol. V: Rp31.000