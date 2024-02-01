4 Pinjol Tanpa KTP dan Tidak Ada DC Lapangan

JAKARTA - 4 pinjol tanpa KTP dan tidak ada DC lapangan. Pinjaman online (pinjol) merupakan salah satu alternatif masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat dan mudah.

Biasanya lembaga peminjaman uang ini berbasis platform website ataupun aplikasi. Syarat dan ketentuan pun tergantung lembaga itu sendiri. Namun banyak orang yang mencari pinjol tanpa KTP dan tanpa DC lapangan karena menghindari teror yang berlebihan dari pihak Debt Collector (DC).

Berikut ini Okezone telah merangkum dari beberapa sumber mengenai pinjol tanpa mendaftarkan KTP dan tidak ada DC lapangan, pada Kamis (1/2/2024).

1. Kredivo

Kredivo merupakan pinjol yang memberikan berbagai pilihan produk pinjaman seperti pinjaman tunai hingga pinjaman belanja yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kredivo memiliki sistem penagihan sesuai dengan aturan OJK. DC hanya boleh menghubungi debitur dengan cara telepon dan pesan singkat, tidak boleh melakukan adanya tindakan intimidasi.

Kredivo bahkan menawarkan limit yang cukup besar dengan tenor bervariasi. Seperti dana Rp3,5 juta dengan tenor 30 hari dengan suku bunga 2,6% hingga 4%.

2. Tunaiku

Tunaiku merupakan pinjaman tanpa jaminan KTP yang mudah diajukan dan langsung cair. Platform ini sudah diawasi oleh OJK. Aplikasi Tunaiku yang menawarkan pinjaman tanpa agunan mulai dari Rp2 juta hingga Rp20 juta dengan tenor 20 hari. Bunga pinjaman pun cukup rendah, yakni 3% per bulan. Dalam pengajuannya, nasabah biasanya hanya diminta untuk foto selfie dan memberikan nomor telpon yang aktif.