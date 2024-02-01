4 Pinjaman Online Tanpa KTP dan Verifikasi Wajah Limit Tinggi sampai Rp100 Juta

4 Pinjaman Online Tanpa KTP dan Verifikasi Wajah Limit Tinggi sampai Rp100 Juta. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - 4 pinjaman online tanpa KTP dan verifikasi wajah limit tinggi sampai Rp100 juta. Pinjaman online (Pinjol) adalah salah satu cara mudah untuk mendapatkan uang. Tentunya untuk mendapatkan uang dari pinjol, nasabah harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu.

Beberapa syarat umum yang biasa harus dilakukan nasabah dalam aplikasi pinjol adalah foto KTP dan melakukan verifikasi wajah. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi data nasabah yang akan dipegang oleh pihak pinjol.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Kamis (1/2/2024), berikut adalah 4 pinjol tanpa KTP dan verifikasi wajah limit tinggi sampai Rp100 juta.

1. Indosaku

Aplikasi pinjol Indosaku bisa digunakan tanpa KTP dan verifikasi wajah. Indosaku menawarkan pinjaman dengan limit pencairan mulai dari Rp1 juta hingga Rp100 juta.

Pinjaman tersebut dapat diangsur dengan tenor maksimal 12 bulan. Hal tersebut dapat diatur sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan nasabah. Selain itu, suku bunga yang ditetapkan mulai dari 0,01% hingga 24% bunga per tahun dengan biaya administrasi sebesar 0,01%.

Beberapa syarat pengajuan di Indosaku adalah WNI, minimal usia 21 tahun, berpenghasilan tetap, dan rekening bank. Pinjol ini bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak karena proses pencairan yang mudah dan cepat.

2. Danamas

Aplikasi pinjol selanjutnya yang dapat digunakan tanpa KTP dan verifikasi wajah adalah Danamas. Aplikasi ini menyediakan pinjaman dengan banyak kategori kebutuhan.

Dalam hal ini, nasabah hanya perlu memenuhi syarat pengajuan seperti usia minimal 21 tahun, nomor aktif, rekening bank atas nama pribadi, dan lain-lain. Selain mudah, Danamas memiliki limit minimum pinjaman mulai dari Rp1 juta dengan Rp7,5 juta.

Untuk pedagang pulsa mulai dari Rp500 ribu sampai Rp5 juta. Sedangkan petani atau peternak dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp1 juta sampai Rp55 juta untuk kebutuhan usaha.