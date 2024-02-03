Luhut Dukung Prabowo, Pakar: Sudah Dilindungi Jokowi

JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio ikut mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon presiden wakil presiden.

Menurut Hendri, aksi blak-blakan Luhut itu lantaran merasa sudah dilindungi oleh pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebutkan bahwa Presiden dan Menteri boleh ikut berkampanye.

"Ya kalau Pak Luhut terang-terangan itu kan sudah dilindungi oleh Pak Jokowi, Presiden. Sehingga atasan Pak Luhut sudah bilang bahwa menteri boleh kampanye, boleh berpihak selama tidak menggunakan fasilitas (negara) segala macam. Itulah jadi wajar kalau Pak Luhut, ya karena merasa sudah dilindungi Pak Jokowi ya dia bablas gitu," terangnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (3/2/2024).

Kendati demikian Hendri menekankan bahwa sebaiknya tidak berpihak kepada salah satu pasangan capres dan cawapres.

"Ya walaupun sebaiknya kan selama mejadi menteri bagaimana caranya memisahkan diri tidak menggunakan fasilitas negara? itukan jabatannya nempel ya. Memang si sebaiknya tidak berpihak," tutupnya.