HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden KSPSI Ajak Partai Buruh Dukung Ganjar-Mahfud

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |17:13 WIB
Presiden KSPSI Ajak Partai Buruh Dukung Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo-Mahfud MD Dapat Dukungan dari Buruh (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengajak Partai Buruh untuk mendukung terhadap pasangan capres cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD.

"Partai Buruh mudah-mudahan segera merapat. Kita doakan bersama. Ini ajakan. Mudah-mudahan segera," kata Andi Gani saat ditemui di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2024).

Andi menilai pasangan calon (paslon) nomor urut 3 itu sudah sejak lama memastikan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Cipta Kerja.

Baginya, ini merupakan momen yang tepat untuk menyatukan dukungan kalangan buruh melalui Partai Buruh yang dipimpin Presiden Partai Buruh Said Iqbal tersebut.

"Pak Ganjar sudah dari dulu memastikan, ini yang kita tunggu. Dan kami yakini bahwa beliau akan melakukan hal itu," paparnya.

1 2
