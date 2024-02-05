Bersama Mencapai Puncak (BAIK) Segera Listing di BEI

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu dan mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui Initial Public Offering (IPO).

PT Bersama Mencapai Puncak Tbk (BAIK) adalah perusahaan yang mengelola rumah makan secara langsung dan melalui Entitas Anak, kemitraan rumah makan, serta perdagangan bahan baku (makanan beku & sembako).

Perseroan dan Entitas Anak memiliki 2 merek usaha makanan dan minuman, yaitu Ayam Goreng Nelongso dan Geprek Kak Rose. Perseroan dan Entitas Anak memiliki 64 outlet cabang dan kemitraan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan rata-rata total konsumen 1,9 juta per tahun.

Bermula di kota Malang, Jawa Timur, kini Perseroan memiliki mitra di Jabodebek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yaitu dengan menawarkan makanan dan minuman dengan harga yang kompetitif, serta menghadirkan menu yang variatif mengikuti tren pasar terkini. Branding “Ayam Goreng Nelongso” dan “Geprek Kak Rose” juga sangat dekat di kalangan mahasiswa.

Beberapa kategori penghargaan telah diraih oleh Perseroan diantaranya:

• Gofood - Kategori Pelayanan Driver Terbaik Provinsi Jawa Timur tahun 2019

• Gofood - Kategori Paling Aktif Provinsi Jawa Timur tahun 2019

• Grabfood - Kategori Jagoan Lokal Terpopuler pada tahun 2020

• Shopeefood - Top Main Dish Shopeefood Merchant pada tahun 2021

Selain bergerak di bidang Food & Beverage (F&B), Perseroan juga memiliki unit bisnis food supply yang membantu masyarakat khususnya UMKM F&B terkait bahan baku makanan. Bahan baku makanan merupakan komponen utama dalam industri F&B. Permintaan terhadap bahan-bahan tersebut cenderung stabil karena berkaitan langsung dengan produksi makanan sehari-hari, membuat bisnis ini resilience terhadap fluktuasi pasar.

Direktur Utama Bersama Mencapai Puncak Nanang Suherman menyampaikan, Perseroan akan memberikan dukungan melalui stabilitas pasokan bahan baku dan pengelolaan rantai supply chain untuk kebutuhan para UMKM, dengan project perilisan digitalisasi sistem supply chain secara gratis, sehingga para UMKM dapat terhubung dengan baik dengan Perseroan secara efisien.

Nanang Suherman melalui Perseroan membuka peluang berkolaborasi dengan UMKM seluruh Indonesia, untuk berkembang bersama dalam jaringan bisnis food supply. Dengan demikian Perseroan berharap dapat membantu mengangkat ekonomi UMKM Indonesia.