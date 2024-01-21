Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Begini Kinerja Keuangan Ayam Goreng Nelongso (BAIK) yang Melantai Bursa di Februari

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |16:02 WIB
Begini Kinerja Keuangan Ayam Goreng Nelongso (BAIK) yang Melantai Bursa di Februari
IPO BEI Ayam Goreng Nelongso (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bersama Mencapai Puncak Tbk menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Pengelola jenama Ayam Goreng Nelongso ini akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Februari mendatang dengan kode BAIK.

Perihal kinerja, per Juli 2023 perseroan mengantongi laba bersih sebesar Rp8,90 miliar atau naik 3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 lalu. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya pendapatan bersih untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2023, sehubungan dengan strategi perseroan untuk melakukan kebijakan berfokus memperluas jaringan distribusi sejak tahun 2021.

Adapun, pendapatan bersih perseroan pada tujuh bulan pertama tahun 2023 tercatat sebesar Rp96,84 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022.

“Kenaikan disebabkan oleh peningkatan penjualan gerai karena telah terjadi normalisasi di lingkungan masyarakat pasca pandemi Covid-19,” demikian dikutip dari prospektus pada Minggu (21/1/2024).

Sementara itu, beban pokok pendapatan perseroan tercatat sebesar Rp70,49 miliar per Juli 2023 atau naik 2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan beban perseroan sejalan dengan meningkatnya pendapatan neto untuk periode yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
