HOME FINANCE HOT ISSUE

Faisal Basri Tantang Luhut Debat soal Hilirisasi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:00 WIB
Faisal Basri Tantang Luhut Debat soal Hilirisasi
Luhut ditantang debat soal hilirisasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjdaitan ditantang debat soal hilirisasi oleh Ekonom Senior Indef Faisal Basri. Dia kembali mengkritik program hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Sebab menurutnya, program hilirisasi tersebut memiliki konsep yang sesat.

Dia pun menyayangkan, tidak adanya calon presiden (capres) yang menyebutkan bahwa hilirisasi itu sebagai konsep yang sesat dalam debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar Minggu (4/2/2024) semalam.

"Hilirisasi itu konsep yang sesat. Nggak ada yang bilang sesat itu, nggak ada (di debat pilpres). Konsep yang sangat sesat itu," tegasnya dalam diskusi publik Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertema "Tanggapan atas Debat Kelima Pilpres" di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Faisal pun menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk berdebat demi bisa membuktikan bahwa program hilirisasi itu memiliki konsep yang sesat. Faisal bahkan mengaku akan mengajak Co-Captain Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong dalam debat tersebut.

Halaman:
1 2
