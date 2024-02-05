Apakah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi Usai Bertemu Megawati? Ini Kata Menko Airlangga

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Penegasan Airlangga Hartarto ini sekaligus menanggapi kabar pertemuan antara Sri Mulyani dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kendati tidak mengetahui pembahasan antara eks Direktur Pelaksana Bank Dunia dan mantan Presiden RI ke-5 itu, Airlangga memastikan Sri Mulyani tidak bakal hengkang dari kabinet Presiden Jokowi dan dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

“Enggak ada (mundur), tapi saya enggak tahu bocor (pembahasan), tapi Ibu Sri Mulyani kawan saya,” ujar Airlangga saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Tak hanya rumor Sri Mulyani, isu soal Kabinet Indonesia Maju mulai retak mencuat akhir-akhir ini. Meskipun begitu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membantah kabar yang dimaksud.

Isu itu semakin santer, manakala Mahfud MD resmi melayangkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (1/2/2024) kemarin.

Bahlil menegaskan, sikap Mahfud MD bukan berarti adanya keretakan di internal kabinet, namun lebih kepada Mahfud yang juga sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada pilpres 2024 ini. Bahkan, dia memastikan hubungan Jokowi dan Mahfud baik-baik saja.

“Terkait pemunduran Pak Mahfud dari Menko Polhukam kan politik. Saya pikir reshuffle kabinet itu biasa-biasa saja dan itu hak politik yang harus dihormati. Alhamdulillah Pak Jokowi dan Pak Mahfud baik-baik saja,” papar Bahlil saat ditemui di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan.