Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi Usai Bertemu Megawati? Ini Kata Menko Airlangga

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |20:44 WIB
Apakah Sri Mulyani Mundur dari Kabinet Jokowi Usai Bertemu Megawati? Ini Kata Menko Airlangga
Airlangga Hartarto tepis isu mundurnya Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Penegasan Airlangga Hartarto ini sekaligus menanggapi kabar pertemuan antara Sri Mulyani dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kendati tidak mengetahui pembahasan antara eks Direktur Pelaksana Bank Dunia dan mantan Presiden RI ke-5 itu, Airlangga memastikan Sri Mulyani tidak bakal hengkang dari kabinet Presiden Jokowi dan dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

“Enggak ada (mundur), tapi saya enggak tahu bocor (pembahasan), tapi Ibu Sri Mulyani kawan saya,” ujar Airlangga saat ditemui di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Tak hanya rumor Sri Mulyani, isu soal Kabinet Indonesia Maju mulai retak mencuat akhir-akhir ini. Meskipun begitu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membantah kabar yang dimaksud.

Isu itu semakin santer, manakala Mahfud MD resmi melayangkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (1/2/2024) kemarin.

Bahlil menegaskan, sikap Mahfud MD bukan berarti adanya keretakan di internal kabinet, namun lebih kepada Mahfud yang juga sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada pilpres 2024 ini. Bahkan, dia memastikan hubungan Jokowi dan Mahfud baik-baik saja.

“Terkait pemunduran Pak Mahfud dari Menko Polhukam kan politik. Saya pikir reshuffle kabinet itu biasa-biasa saja dan itu hak politik yang harus dihormati. Alhamdulillah Pak Jokowi dan Pak Mahfud baik-baik saja,” papar Bahlil saat ditemui di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement