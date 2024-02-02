Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Sudah Temui Jokowi di Istana, Apa Hasilnya?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:32 WIB
Sri Mulyani Sudah Temui Jokowi di Istana, Apa Hasilnya?
Sri Mulyani Temui Diam-Diam Jokowi. (Foto: Okezone.com/Instagram)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini.

"Sudah (bertemu)," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dikonfirmasi, Jumat (2/2/2024).

Namun kehadiran Sri Mulyani tidak diketahui. Bahkan orang nomor satu di Kementerian Keuangan tersebut nampak menghindari para wartawan.

Biasanya para menteri termasuk Sri Mulyani datang melewati pintu masuk di jalan Veteran III menuju pilar.

Diduga, Sri Mulyani lebih memilih masuk melewati pintu depan dekat Istana Merdeka atau biasa disebut pintu Bali. Pintu tersebut beberapa kali digunakan oleh beberapa menteri untuk keluar masuk Istana termasuk Kapolri dan Panglima TNI.

"Karena kalian (wartawan) menunggu. Ya kan? Kalian nunggu makanya kan. Kan pintu istana tidak satu, bisa lewat depan, lewat samping, kan terserah bu Sri Mulyani mau lewat mana," kata Ari.

Dugaan menghindarnya Sri Mulyani dikarenakan wartawan bakal mengkonfirmasi mengenai kabar mundur dirinya dari kabinet.

"Kalian (wartawan) selalu menanyakan mundur, mundur, Bu Sri Mulyani kebetulan bisa lebih cepat melalui pintu yang satu lagi," jelasnya.

