HOME FINANCE HOT ISSUE

Abdee Slank hingga Ahok Pilih Tinggalkan BUMN dan Dukung Ganjar

Asla Lupanda , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |07:03 WIB
Abdee Slank hingga Ahok Pilih Tinggalkan BUMN dan Dukung Ganjar
Ahok Mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Empat komisaris BUMN menyatakan mengundurkan diri. Di antaranya Komisaris PT PLN (Persero) Eko Sulistyo, Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Andi Gani Nena Wea , Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Abdee Slank dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama.

Alasan pengunduran diri disebutkan karena untuk menjadi tim sukses (timses) pasangan capres dan cawapres nomor 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan salah satu komisaris BUMN yakni Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang baru saja menyatakan mengundurkan diri. Ahok mengaku keputusan ini diambil untuk ikut serta dalam mendukung dan mengkampanyekan Ganjar Pranowo -Mahfud MD.

Dia juga membuat unggahan di akun Instagram mengenai surat pengunduran dirinya. Unggahan tersebut bertuliskan ;

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," dikutip dari postingan Instagram Ahok.

Selain Ahok, Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank juga memilih cabut dari Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang dijabatinya sejak Mei 2021 lalu.

Halaman:
1 2
