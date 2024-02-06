Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Dihentikan Mulai 11 Februari 2024

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |21:13 WIB
Penyaluran Bansos Beras 10 Kg Dihentikan Mulai 11 Februari 2024
Penyaluran bansos beras bakal dihentikan sementara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah bakal menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan ulang pelaksanaan bantuan pangan tersebut.

Otoritas akan menyetop sementara waktu distribusi bansos beras 10 kilogram sejak 11-14 Februari 2024. Adapun pertimbangan utamanya adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang mulai digelar pada 14 Februari tahun ini.

“Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024,” ujar Arief saat dihubungi MNC Portal, Selasa (6/2/2024).

Arief juga belum dapat memastikan kapan bansos beras untuk masyarakat kelompok menengah bawah ini kembali digulirkan pemerintah, pasca pemilu. Kendati begitu, Perum Bulog dipastikan tetap menjaga pasokan beras agar tetap terpenuhi.

“Kami akan informasikan kembali secepatnya karena Bulog juga sudah membuat perencanaan distribusi se-Indonesia,” papar dia.

Menurutnya, bansos beras sudah direncanakan pemerintah jauh-jauh hari, karena dibutuhkan masyarakat, di saat produktivitas pertanian di beberapa wilayah mengalami penurunan tajam, dampak El Nino.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184346/blt-saF4_large.png
Begini Cara Memastikan BLT Kesra Rp900.000 yang Belum Kunjung Masuk Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement