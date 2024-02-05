Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Kementerian Rp50 Triliun Diblokir untuk Bansos dan Subsidi Pupuk

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |21:30 WIB
Anggaran Kementerian Rp50 Triliun Diblokir untuk Bansos dan Subsidi Pupuk
Anggaran kementerian dan lembaga diblokir untuk pupuk subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memblokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp50 triliun. Langkah ini adalah automatic adjustment atau penyesuaian otomatis belanja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagian dari pemblokiran anggaran K/L akan dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk. Adapun, nilai subsidi pupuk yang ditambal pemerintah sepanjang 2024 sebesar Rp14 triliun.

“Nanti itu teknik-tekniknya ada macam-macam cara (sumber anggaran pupuk subsidi), salah satunya automatic adjustment, salah satunya,” ujar Airlangga saat ditemui di tempat kerjanya, Senin (5/2/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut dia, sudah menyetujui tambahan anggaran subsidi pupuk senilai Rp14 triliun. Airlangga menyebut, dengan tambahan anggaran itu pemerintah menargetkan 2,5 juta petani sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183297/mentan_amran_soal_pupuk_subsidi-COZj_large.jpg
Amran Klaim Pembelian Pupuk Subsidi Naik 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180499/mentan-Hx0K_large.jpg
Langgar HET, Izin 190 Pengecer dan Distributor Pupuk Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158619/wamentan-6C7O_large.jpg
Harga Pupuk Dunia Melonjak, Ini Penjelasan Wamentan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3156060/wamentan-nH50_large.jpg
Usai Beras Oplosan, Kini Heboh Pupuk Palsu Rugikan Petani Triliunan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/320/3133510/wamentan-FEbK_large.jpg
Kebijakan Pupuk Prabowo Tingkatkan Luas Panen dan Produksi Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094461/prabowo-targetkan-swasembada-pangan-begini-strategi-produsen-pupuk-VtPqkOJE5i.jpg
Prabowo Targetkan Swasembada Pangan, Begini Strategi Produsen Pupuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement