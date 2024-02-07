Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stafsus Erick Thohir Buka Suara Isu BUMN Jadi Koperasi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 07 Februari 2024 |06:16 WIB
Stafsus Erick Thohir Buka Suara Isu BUMN Jadi Koperasi
Tanggapan Stafsus Erick Thohir soal status BUMN jadi koperasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir Arya Sinulingga menanggapi isu  terkait BUMN yang direncanakan menjadi Koperasi. Pasalnya, Erick Thohir dituduh memelintir ide dari Capres-Cawapres 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, terkait perusahaan pelat merah dijadikan koperasi.

Tuduhan itu dibantah oleh Arya yang mengatakan bahwa isu tersebut berawal dari pertanyaan yang dilontarkan awak media kepada Erick Thohir saat sesi doorstop beberapa waktu lalu. Dia menilai gagasan perihal perseroan negara dikonversi ke koperasi hanya akan menciptakan pengangguran baru di Indonesia karena 1,6 juta orang merupakan karyawan BUMN.

“Pertama itu pada saat wartawan doorstop Erick Thohir, wartawan menanyakan itu (ide BUMN jadi koperasi) pada Pak ET, dan Pak ET jawab clear masalah itu,” kata Arya kepada wartawan, ditulis Rabu (7/2/2024).

Selain itu, Arya menegaskan, tidak ada sikap pelintiran dari jawaban Erick Thohir. Arya menjelaskan bahwa tim Capres-Cawapres Anies-Muhaimin harus mengakui bahwa BUMN diubah jadi koperasi merupakan ide yang sudah dibentuk dari koalisi internal mereka.

“Kedua kami juga pantau ternyata itu pemberitaan masif banget mengenai ide itu, ya sudahlah kalau memang ide itu saja, akui salah saja, jangan katakan kita yang melintir,” ujar Arya.

Dia menyebutkan, ide tersebut menang cukup aneh untuk menjadikan BUMN sebagai koperasi. Menurutnya, akan ada banyak pihak yang merugi jika tersebut dilakukan, seperti karyawan yang berjumlah 1,6 juta dan pihak lain yang bersangkutan dengan BUMN.

