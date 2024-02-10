RI Kembangkan Teknologi Hidrogen di 21 PLTU

JAKARTA - Pemerintah mendorong teknologi hidrogen ramah lingkungan dengan mencapai Net Zero Emission (NZE). Dalam menjalankan upaya tersebut, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) telah meresmikan 21 Unit Green Hydrogen Plant pada 20 November 2023.

“Indonesia kian dekat dengan adopsi teknologi hidrogen ramah lingkungan. Indonesia sudah memiliki strategi hidrogen nasional serta meresmikan 21 unit green hydrogen plant. Yuk baca strategi hidrogen nasional di ebtke.esdm.go.id!” tulis akun instagram @djebtke, dikutip Sabtu (10/2/2024).

Berikut daftar 21 unit green hidrogen plant yang telah diresmikan di Indonesia.

DKI Jakarta:

PLTU Priok

PLTU Muara Karang

Jawa Timur:

PLTU Paiton

PLTU Gresik

PLTU Pacitan

PLTU Tanjung Awar-Awar

PLTU Grati

Sumatera Utara:

PLTU Pangkalan Susu

Bali:

PLTU Pemaron

Banten:

PLTU Cilegon

PLTU Labuan

PLTU Suralaya 8

PLTU Suralaya 1-7

PLTU Lontar

Jawa Barat:

PLTU Pelabuhan Ratu

PLTU Indramayu

PLTU Muara Tawar

Jawa Tengah:

PLTU Tambak Lorok

PLTU Adipala

PLTU Tanjung Jati

PLTU Rembang

Sebagai informasi, saat ini sudah ada 4 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang beroperasi tanpa bahan bakar batu bara. PLTU tersebut memanfaatkan 100 persen biomassa untuk bahan bakar pengganti batu bara atau dikenal dengan sebutan biomass firing.