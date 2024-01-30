4 PLTU Beroperasi Tanpa Batu Bara, 100% Biomassa

JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tanpa bahan bakar batu bara. PLTU tersebut manfaatkan 100 persen biomassa untuk bahan bakar pengganti batubara di 4 unit.

Setelah sukses di Sintang, Sanggau, dan Tanjung Balai Karimun, PLN IP kembali sukses uji coba di PLTU Barru menggunakan woodpellet. Upaya ini merupakan salah satu inovasi dan komitmen korporasi dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, upaya korporasi ini merupakan dukungan kepada Holding dalam rangka memimpin transisi energi Tanah Air.

"Biomass firing ini merupakan bentuk konsistensi PLN IP untuk mendukung PLN dalam memimpin transisi energi di Indonesia. Setelah PLTU Sintang, Sanggau dan Tanjung Balai Karimun, kini kami kembali sukses uji coba di PLTU Barru dengan woodpellet," ujar Edwin, Selasa (30/1/2024).

Sebelumnya

Olah Residu Pertanian Jadi Bahan Bakar Co-firing PLTU, Begini CaranyaKomisi VII DPR RI mengapresiasi langkah PLN IP PLTU Barru dalam pengoperasiannya menggunakan metode biomass firing dalam menghasilkan energi listrik. Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengatakan tata Kelola PLTU Barru sangat baik, karena dalam proses produksinya PLTU Barru melakukan biomass firing dari serbuk gergaji, serpih kayu dan sekam padi sebagai energi primernya.

“PLTU Barru ini sudah dilakukan biomass firing dalam proses pengoperasiannya, dimana energi primernya menggunakan biomass,” ujar Sugeng.