HOME FINANCE HOT ISSUE

Olah Residu Pertanian Jadi Bahan Bakar Co-firing PLTU, Begini Caranya

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |19:04 WIB
Olah Residu Pertanian Jadi Bahan Bakar Co-firing PLTU, Begini Caranya
Residu Pertanian Jadi Bahan Bakar PLTU (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bekerjasama dengan PT Sumber Global Energy untuk mengolah residu pertanian menjadi bahan baku co-firing di PLTU.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, hal ini dilakukan untuk menjamin rantai pasok biomassa di PLTU PLN Grup.

"Kami membuka peluang kerjasama dengan seluruh pihak untuk menjamin pasokan biomassa untuk teknologi Co-firing di PLTU. Saat ini kami mengelola residu pertanian dan kehutanan serta produk samping perkebunan kelapa sawit oleh Sumber Global Energy untuk menjamin pasokan," ujar Iwan Agung dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (24/12/2023).

Iwan merinci, dalam memastikan pasokan biomassa aman ke PLTU, PLN EPI memastikan di sisi hulu terjamin, sumber potensi raw material berupa residu pertanian, perkebunan dan limbah industri perkayuan maupun dari Hutan Tanaman Energi yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar biomassa sawdust atau woodchip serta bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan daerah untuk mengelola sampah kota menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP).

Hingga akhir Desember 2023, PLN EPI telah berhasil menyediakan pasokan biomassa untuk Co-firing PLTU hingga 1 juta ton.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
