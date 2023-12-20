Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Siaga 24 Jam Jaga Keandalan Listrik Natal dan Tahun Baru 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |08:49 WIB
PLN Siaga 24 Jam Jaga Keandalan Listrik Natal dan Tahun Baru 2024
Apel Siaga Kelistrikan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyiagakan 18.400 personel dan lebih dari 63.100 personel lapangan yang standby 24 jam menjaga keandalan listrik jelang libur Natal dan Tahun Baru.

"Setiap lini operasi mulai siaga 24 jam baik posko siaga di pembangkit, posko siaga di transmisi maupun posko siaga di distribusi," jelasnya saat Apel Siaga Kelistrikan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kantor Pusat PLN, Jakarta (20/12/2023).

Dikatakan Darmawan, para personel ini akan tersebar di 1.853 posko siaga PLN di seluruh Tanah Air. Tidak hanya itu, para personel juga dibekali dengan peralatan dan armada pendukung, berupa 1.731 Genset, 735 Uninteruptible Power Supply (UPS), 1.091 Unit Gardu Bergerak (UGB), 116 Unit Kabel Bergerak (UKB), 395 Crane, 3.756 Mobil, & 3.318 Motor.

"Kami juga akan menyiagakan petugas PLN di lokasi-lokasi perayaan Natal dan Tahun Baru, seperti Gereja dan tempat wisata, serta Bandara, Pelabuhan dan terminal bus yang menjadi titik mobilisasi masyarakat. Kami juga telah berkoordinasi dengan Pengamanan TNI dan POLRI untuk mengamankan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang sudah ditetapkan pemerintah," paparnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
