Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTU Sintang Uji Coba 100% Firing Biomassa Cangkang Sawit dan Woodchip

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |06:55 WIB
PLTU Sintang Uji Coba 100% Firing Biomassa Cangkang Sawit dan Woodchip
PLTU Sintang Uji Coba 100% Firing Biomassa. (Foto: PLN)
A
A
A

JAKARTA - PLTU Sintang Unit 1 diuji coba pembakaran (firing) 100% Biomassa selama 24 jam non stop. Firing biomassa ini akan berlangsung selama 20 hari sejak 13 Desember 2023.

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN EPI akan memasok kebutuhan biomassa dari cangkang sawit dan woodchip dari Sintang dsk.

 BACA JUGA:

PLN EPI menyediakan stock 1.000 ton cangkang sawit dan woodchip sebesar 250 ton.

"PLN EPI sebagai Sub Holding Penyediaan Energi Primer mensupport pelaksanaan Firing Biomassa 100% ini dengan menyediakan pasokan harian cangkang sawit sebesar 150 ton dan woodchip sebesar 15 ton," kata Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (17/12/2023).

 BACA JUGA:

Iwan juga menjelaskan, pelaksanan firing biomassa ini membutuhkan total 180 ton biomassa per hari. Dengan volume penyediaan dan stok biomassa yang tersedia maka implementasi firing biomassa 100% di rencanakan selama 20 hari atau sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187985/airlangga-H9Tx_large.png
PLTU Cirebon-1 Batal Disuntik Mati, Diganti Pembangkit Listrik Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186273/biomassa-vpPH_large.jpg
Bye Batu Bara, 48 PLTU di RI Terapkan Cofiring Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/455/3185300/biomassa-lKFb_large.jpg
Koperasi Akan Pasok Biomassa ke Pembangkit Listrik PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183096/biomassa-XTQy_large.jpg
Bye Batu Bara, Pasokan Biomassa untuk PLTU Tak Akan Kekurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178910/biomassa-KuRF_large.jpg
Gantikan Batu Bara, Ini Cara RI Kembangkan Pengelolaan Limbah Jadi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178251/batu_bara-VtiS_large.jpg
Prabowo Fokus Ketahanan Energi, Pasokan Batu Bara PLTU Timor-1 Dijamin Aman
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement