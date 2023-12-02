Advertisement
HOME FINANCE

Sinergi BUMN di COP 28 Dubai, PLN dan PTBA Kolaborasi Manfaatkan FABA PLTU

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |10:10 WIB
Sinergi BUMN di COP 28 Dubai, PLN dan PTBA Kolaborasi Manfaatkan FABA PLTU
PLN dan PTBA kolaborasi manfaatkan FABA PLTU. (Foto: dok PLN)
A
A
A

DUBAI - Sebagai bukti komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE), PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Nusantara Power (PLN NP) dengan PT Bukit Asam (Tbk) bersinergi dalam pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau sisa abu pembakaran batu bara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai penetralisir air asam pada bekas tambang.

Kerja sama ini dilakukan dalam forum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau COP 28 yang dihelat di Dubai, Kamis (30/11/2023).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir yang menyaksikan langsung sinergi BUMN ini menyatakan dalam menjalankan transisi energi, perlu adanya kolaborasi yang apik antar semua pihak.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen kuat untuk bekerja sama, dan memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan FABA yang selama ini merupakan bahan sisa justru disulap oleh PLN menjadi salah satu sumber bahan baku alternatif.

Halaman:
1 2 3
