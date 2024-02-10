Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengulik Profesi dan Pekerjaan Calon Mertua Ayu Ting Ting yang Bukan Kaleng-kaleng

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |10:36 WIB
Mengulik Profesi dan Pekerjaan Calon Mertua Ayu Ting Ting yang Bukan Kaleng-kaleng
Ilustrasi mengulik profesi dan pekerjaan calon mertua Ayu Ting Ting (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik profesi dan pekerjaan calon mertua Ayu Ting Ting yang bukan kaleng-kaleng. Hal ini dikarenakan pelantun lagu Geboy Mujaer akhirnya menerima lamarannya dengan Lettu Muhammad Fardhana.

Lantas apa profesi dan pekerjaan calon mertua Ayu Ting Ting yang bukan kaleng-kaleng? Dikabarkan ayah  Muhammad Fardhana ini diketahui pernah bekerja di Mahkamah Agung.

Sementara itu, Ayu Ting Ting dan seorang anggota TNI berpangkat Letkol yang bernama Muhammad Fardhana diisukaan telah lamaran. Banyak netizen yang penasaran mengenai gaji dan tunjangan TNI untuk pangkat Letkol tersebut.Gaji dan tunjangan TNI berpangkat Letkol sudah diatur dalam peraturan mengenai gaji pokok TNI.

Peraturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Dalam hal ini Muhammad Fardhana masuk kategori Perwira Menengah dengan berpangkat Letnan Kolonel Rp 3.341.500 hingga Rp 5.491.200.Tunjangan anak:Tunjangan ini sebesar 2 persen dari gaji pokok TNI untuk maksimal 2 anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184655//viral-VT0H_large.jpg
Heboh Isu Mayjen Achmad Adipati Jadi Beking di Sengketa Lahan JK, Ini Reaksi Jenderal Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196//tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184138//viral-hdwI_large.jpg
Penerjun Payung Mendarat Tidak Mulus saat HUT Korps Marinir, Jenderal TNL AL Ini Ungkap Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183865//prajurit_tni-BafJ_large.jpg
TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Misi Perdamaian di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734//prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182980//tni-wxTk_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement