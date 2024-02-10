Mengulik Profesi dan Pekerjaan Calon Mertua Ayu Ting Ting yang Bukan Kaleng-kaleng

JAKARTA - Mengulik profesi dan pekerjaan calon mertua Ayu Ting Ting yang bukan kaleng-kaleng. Hal ini dikarenakan pelantun lagu Geboy Mujaer akhirnya menerima lamarannya dengan Lettu Muhammad Fardhana.

Lantas apa profesi dan pekerjaan calon mertua Ayu Ting Ting yang bukan kaleng-kaleng? Dikabarkan ayah Muhammad Fardhana ini diketahui pernah bekerja di Mahkamah Agung.

Sementara itu, Ayu Ting Ting dan seorang anggota TNI berpangkat Letkol yang bernama Muhammad Fardhana diisukaan telah lamaran. Banyak netizen yang penasaran mengenai gaji dan tunjangan TNI untuk pangkat Letkol tersebut.Gaji dan tunjangan TNI berpangkat Letkol sudah diatur dalam peraturan mengenai gaji pokok TNI.

Peraturan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Dalam hal ini Muhammad Fardhana masuk kategori Perwira Menengah dengan berpangkat Letnan Kolonel Rp 3.341.500 hingga Rp 5.491.200.Tunjangan anak:Tunjangan ini sebesar 2 persen dari gaji pokok TNI untuk maksimal 2 anak.