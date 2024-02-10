Ternyata Ini Pekerjaan Yudha Arfandi Pacar Tamara Tyasmara yang Tenggelamkan Anaknya

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Yudha Arfandi pacar Tamara Tyasmara yang tenggelamkan anaknya. Pasalnya, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan kekasih Tamara Tyasmara, YA sebagai tersangka.

Keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dari para saksi, termasuk rekaman CCTV di tempat kejadian meninggalnya Dante pada 27 Januari 2024. Beberapa netizen penasaran mengenai sosok pacarnya, salah satunya pekerjaan.

Ternyata ini pekerjaan Yudha Arfandi pacar Tamara Tyasmara yang tenggelamkan anaknya dikabarkan seorang pengusaha. Pasalnya dia merupakan teman dekat dengan Raffi Ahmad. Sayangnya, minimnya informasi terkait latar belakang pacar Tamara Tyasmara ini.

Sebagai informasi, YA diyakini telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan Raden Andante Khalif Pramudityo meninggal dunia, karena tenggelam di kolam renang. Bocah 6 tahun itu menghembuskan napas terakhir lantaran tenggelam saat berenang di kolam air Tirtamas Pondok Kelapa, Jakarta Timur.