Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Yudha Arfandi Pacar Tamara Tyasmara yang Tenggelamkan Anaknya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |17:40 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Yudha Arfandi Pacar Tamara Tyasmara yang Tenggelamkan Anaknya
Ilustrasi ternyata ini pekerjaan Yudha (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Yudha Arfandi pacar Tamara Tyasmara yang tenggelamkan anaknya. Pasalnya, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan kekasih Tamara Tyasmara, YA sebagai tersangka.

Keputusan tersebut dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dari para saksi, termasuk rekaman CCTV di tempat kejadian meninggalnya Dante pada 27 Januari 2024. Beberapa netizen penasaran mengenai sosok pacarnya, salah satunya pekerjaan.

Ternyata ini pekerjaan Yudha Arfandi pacar Tamara Tyasmara yang tenggelamkan anaknya dikabarkan seorang pengusaha. Pasalnya dia merupakan teman dekat dengan Raffi Ahmad. Sayangnya, minimnya informasi terkait latar belakang pacar Tamara Tyasmara ini.

Sebagai informasi, YA diyakini telah melakukan kelalaian sehingga menyebabkan Raden Andante Khalif Pramudityo meninggal dunia, karena tenggelam di kolam renang. Bocah 6 tahun itu menghembuskan napas terakhir lantaran tenggelam saat berenang di kolam air Tirtamas Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/629/3178237//art_pukuli_bayi_6_bulan-ySAk_large.jpg
Viral, CCTV Ungkap Bayi 6 Bulan Dipukuli ART karena Tak Mau Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/320/3173034//prabowo-2GYs_large.jpg
Prabowo Perintahkan Dapur MBG Dipasangi CCTV hingga Alat Sterilisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166481//mrt_jakarta-w9qE_large.jpg
Manajemen Buka Suara soal MRT Istora Mandiri Dijarah Pendemo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/338/3166462//imbas_demo-VaJP_large.jpg
Imbas Demo, 7 Gerbang Tol, CCTV, hingga Fasilitas Jalan Tol Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164858//kdrt-5RMn_large.jpg
Viral Suami KDRT Istri Selama Bertahun-tahun Sejak Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/612/3162210//anak_selebgram_afifah_riyad_diduga_dianiaya_pengasuh-MLet_large.jpg
Anak Selebgram Afifah Riyad Diduga Dianiaya Pengasuh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement