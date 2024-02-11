Fakta Imlek 2024 hingga Tren Bisnis Cuan di Tahun Naga Kayu

JAKARTA - Tahun Baru Imlek 2024 akan segera tiba. Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili tahun ini jatuh pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024 adalah tahun Shio Naga, tepatnya tahun Naga Kayu. Tahun Naga Kayu dianggap sebagai tahun kebangkitan, sehingga tahun ini memunculkan banyak harapan terkait kebangkitan termasuk di sektor bisnis.

Berdasarkan Catatan Okezone, Minggu (11/2/2024), berikut adalah beberapa fakta terkait tren cuan yang bisa dikembangkan di tahun Naga Kayu.

1. Penjualan Makanan dan Catering

Usaha makanan dan catering sangat potensial karena banyak orang cenderung memilih untuk makan di luar. Mereka lebih senang mencoba tempat-tempat makan yang baru.

Pengamat Keuangan Andy Nugroho menyarankan, dalam menjalankan usaha ini akan lebih efektif jika penjualannya bekerja sama dengan sistem layan antar dengan aplikasi. Hal ini karena orang-orang terkadang ingin membeli makanan, tetapi malas untuk keluar rumah.

Selain itu, tahun Naga Kayu yang seiring dengan kondisi tahun pemilu ini, maka kebutuhan akan makanan juga semakin bertambah. Hal tersebut karena akan terdapat banyak acara dengan massa yang besar.

2. Digital printing, sablon, dan konveksi

Pada saat pemilu dan kampanye para calon akan membutuhkan sangat banyak alat- alat penunjang kampanye seperti baliho dan lainnya sehingga bisnis di bidang ini sangat menguntungkan.

3. Fotografer, videographer, editing video

Selain untuk kebutuhan kampanye, jasa ini diperlukan masyarakat secara luas untuk dokumentasi berbagai macam acara dan kegiatan sampai untuk memasarkan suatu produk.

4. Konten creator dan admin social media

Jasa di bidang ini sangat berguna untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun untuk memasarkan suatu produk ataupun menaikkan engagement dengan publik.

5. Penjualan kosmetik dan body treatment

Dengan semakin tingginya kesadaran dan keinginan orang-orang dalam melakukan perawatan tubuhnya, maka penjualan produk ini juga bisa semakin tinggi.