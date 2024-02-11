Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Fakta Imlek 2024 hingga Tren Bisnis Cuan di Tahun Naga Kayu

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |03:01 WIB
Fakta Imlek 2024 hingga Tren Bisnis Cuan di Tahun Naga Kayu
Tren Bisnis Cuan di Tahun Naga Kayu. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tahun Baru Imlek 2024 akan segera tiba. Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili tahun ini jatuh pada Sabtu, 10 Februari 2024.

Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024 adalah tahun Shio Naga, tepatnya tahun Naga Kayu. Tahun Naga Kayu dianggap sebagai tahun kebangkitan, sehingga tahun ini memunculkan banyak harapan terkait kebangkitan termasuk di sektor bisnis.

Berdasarkan Catatan Okezone, Minggu (11/2/2024), berikut adalah beberapa fakta terkait tren cuan yang bisa dikembangkan di tahun Naga Kayu.

1. Penjualan Makanan dan Catering

Usaha makanan dan catering sangat potensial karena banyak orang cenderung memilih untuk makan di luar. Mereka lebih senang mencoba tempat-tempat makan yang baru.

Pengamat Keuangan Andy Nugroho menyarankan, dalam menjalankan usaha ini akan lebih efektif jika penjualannya bekerja sama dengan sistem layan antar dengan aplikasi. Hal ini karena orang-orang terkadang ingin membeli makanan, tetapi malas untuk keluar rumah.

Selain itu, tahun Naga Kayu yang seiring dengan kondisi tahun pemilu ini, maka kebutuhan akan makanan juga semakin bertambah. Hal tersebut karena akan terdapat banyak acara dengan massa yang besar.

2. Digital printing, sablon, dan konveksi

Pada saat pemilu dan kampanye para calon akan membutuhkan sangat banyak alat- alat penunjang kampanye seperti baliho dan lainnya sehingga bisnis di bidang ini sangat menguntungkan.

3. Fotografer, videographer, editing video

Selain untuk kebutuhan kampanye, jasa ini diperlukan masyarakat secara luas untuk dokumentasi berbagai macam acara dan kegiatan sampai untuk memasarkan suatu produk.

4. Konten creator dan admin social media

Jasa di bidang ini sangat berguna untuk menunjang aktivitas sehari-hari maupun untuk memasarkan suatu produk ataupun menaikkan engagement dengan publik.

5. Penjualan kosmetik dan body treatment

Dengan semakin tingginya kesadaran dan keinginan orang-orang dalam melakukan perawatan tubuhnya, maka penjualan produk ini juga bisa semakin tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/320/2966866/ada-perangko-edisi-tahun-naga-kayu-ini-penampakannya-esw7O9o1ik.jpg
Ada Perangko Edisi Tahun Naga Kayu, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/23/320/2751568/libur-imlek-2023-pengguna-krl-jabodetabek-tembus-1-1-juta-7c549MpIO1.JPG
Libur Imlek 2023, Pengguna KRL Jabodetabek Tembus 1,1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/22/320/2750973/libur-ini-aturan-cuti-bersama-imlek-2023-GsnVHCD9gl.png
Libur, Ini Aturan Cuti Bersama Imlek 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/22/622/2750893/tips-atur-keuangan-saat-imlek-2023-jangan-lupa-siapkan-dana-cadangan-AZVWJr534Y.jpg
Tips Atur Keuangan saat Imlek 2023, Jangan Lupa Siapkan Dana Cadangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/22/622/2750871/5-shio-yang-bakalan-ketiban-rezeki-di-tahun-kelinci-air-dQYusTFWCp.jpg
5 Shio yang Bakalan Ketiban Rezeki di Tahun Kelinci Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/22/278/2750857/ingat-perdagangan-saham-besok-tutup-AWGOCqFNrQ.jpg
Ingat! Perdagangan Saham Besok Tutup
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement