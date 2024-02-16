Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji dan Tunjangan yang Didapat Komeng jika Lolos Jadi DPD Jabar

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |21:03 WIB
Segini Gaji dan Tunjangan yang Didapat Komeng jika Lolos Jadi DPD Jabar
Komeng bakal dapat gaji berapa di DPD RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Segini gaji dan tunjangan yang didapat Komeng jika lolos jadi DPD Jabar. Komedian Alfiansyah Bustami atau yang dikenal sebagai Komeng, viral di sosial media sebab fotonya yang terkesan nyeleneh di lembar kertas suara. 

Ia mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024 dan berhasil mendapatkan suara terbanyak.

Berdasarkan hasil suara yang diupload oleh situs pemilu2024.kpu.go.id, Jumat (16/2/2024), Komeng terpantau unggul dalam perolehan suara pemilihan DPD di Jawa Barat. Komeng meraih lebih dari 8 persen suara berdasarkan 31,68 persen hasil penghitungan yang sudah masuk ke sistem real-count KPU.

Segini gaji dan tunjangan yang didapat Komeng jika lolos jadi DPD Jabar. Hal ini kemudian menimbulkan rasa penasaran pada masyarakat. Besaran gaji dan tunjangan DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda Dudanya.

Dalam Pasal 3 PP tersebut dijelaskan bahwa gaji pokok dan tunjangan jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:
1 2
