Dapat Suara Terbanyak, Komeng Bakal Dapat Gaji dan Tunjangan Segini jika Jadi Anggota DPD

JAKARTA - Komeng atau Alfiansyah Bustami merupakan seorang komedian yang saat ini viral setelah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2024.

Dilansir dari situs pemilu2024.kpu.go.id, Kamis (15/2/2024), Komeng terpantau mendapatkan perolehan sebanyak 263.882 suara per pukul 15.00 WIB. Artinya, saat ini suara Komeng unggul dibanding 53 calon lainnya, dengan presentase suara sekitar 8,51%.

Lantas, berapa gaji dan tunjangan gaji yang akan didapatkan Komeng jika menjadi anggota DPD? Berdasarkan penelusuran Okezone, besaran gaji dan tunjangan DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Mantan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda Dudanya.

Dalam Pasal 3 PP tersebut dijelaskan bahwa gaji pokok dan tunjangan jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti besaran gaji yang akan didapatkan Komeng setelah terpilih sebagai anggota DPD akan sama dengan besaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan, berkaitan dengan tunjangan yang akan didapatkan, tercantum dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan pada Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015 dan juga PP Nomor 75 tahun 2000.