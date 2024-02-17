Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Kekayaan Komeng dan Jihan Fahira, Calon Anggota DPD Jawa Barat

Meliana Tesa , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |04:12 WIB
Intip Harta Kekayaan Komeng dan Jihan Fahira, Calon Anggota DPD Jawa Barat
Intip Kekayaan Komeng. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Komedian Komeng baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Begitu juga dengan Jihan Fahira.

Diketahui, mereka berdua mencalonkan diri sebagai DPD Dapil Jawa Barat usai viral fotonya terpasang di surat suara Pemilihan Umum (pemilu) 2024.

Komeng sendiri dikenal sebagai seorang komedian yang memiliki nama asli Alfiansyah Bustami. Sedangkan Jihan Fahira merupakan seorang aktris dan model yang menikah dengan aktor yang juga terjun ke dunia politik, Primus Yustisio.

Komeng dikenal memiliki harta yang cukup berlimpah dari profesinya sebagai komedian. Saat ini, dia diketahui memiliki dua rumah mewah yang digunakan untuk istri dan kedua anaknya.

Pada 2022, Komeng menjadi pelawak yang memiliki harta kekayaan terbanyak sebesar Rp20 miliar. Pada saat itu, masyarakat mengenal Komeng sebagai pelawak dengan lawakan yang khas dan suara yang unik.

Komeng memulai karirnya dengan mengisi acara Drama Komedi yang tayang di TVRI. Pada 1993, Komeng menjadi penyiar di Radio Suara Kejayaan Jakarta.

Di samping itu, Jihan Fahira pernah menyebutkan harta kekayaan yang dimilikinya. Sejauh ini kekayaan miliknya tersebut berasal dari sang suami, Primus.

Meski mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah harta kekayaan suaminya, Jihan menyebut kemungkinan mencapai Rp73 miliar termasuk kekayaan bergerak dan tidak bergerak.

